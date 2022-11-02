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Эрдоган заявил о возобновлении работы «зернового коридора»

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  • 2.11.2022, 13:35
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Эрдоган заявил о возобновлении работы «зернового коридора»
РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

Москва якобы получила письменные гарантии от Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Минобороны РФ заявили о возобновлении работы «зернового коридора».

Договоренность достигнута после переговоров Эрдогана с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

В Минобороны РФ также заявили, что Россия возобновляет участие в сделке.

Минобороны России якобы получило письменные гарантии Киева о неиспользовании «зернового коридора» для боевых действий

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