Эрдоган заявил о возобновлении работы «зернового коридора»3
- 2.11.2022, 13:35
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Москва якобы получила письменные гарантии от Украины.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Минобороны РФ заявили о возобновлении работы «зернового коридора».
Договоренность достигнута после переговоров Эрдогана с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.
В Минобороны РФ также заявили, что Россия возобновляет участие в сделке.
Минобороны России якобы получило письменные гарантии Киева о неиспользовании «зернового коридора» для боевых действий