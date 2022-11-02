За сколько в Беларуси перепродают брендовые вещи от H&M 1 2.11.2022, 13:45

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Полки магазинов опустели, а в интернет — ажиотаж.

Первый белорусский магазин H&M уже освободил место для кого-то другого, еще два готовятся снять вывески и уступить площади конкурентам, которые никуда не уходили. Прощание со шведским массмаркетом проходит без очередей и распродаж, и пока кто-то готовится скучать по известному бренду, другие спокойно расстаются с его вещами.

Журналисты onliner.by посмотрели, сколько сейчас просят за одежду H&M на «Барахолке» — там десятки предложений, и можно сразу посмотреть цены.

Предсказуемо богаче всего в отделе детской одежды, где готовы делиться новыми и не совсем вещами. У людей в разных зарплатных вилках дети все равно будут расти быстрее доходов, поэтому в десятках объявлений люди готовы расстаться со штанами, платьями и куртками от H&M. Цены как цены, с ними ничего удивительного не происходит.

Цены начинаются от 3 рублей за легинсы. Из более серьезной одежды за 10 рублей готовы отдать такой свитер-антидепрессант для восьмилетнего ребенка.

Или легкий комбинезон для девочки. Знакомую многим родителям ситуацию описывает Александр: «Одежда по состоянию от отличной до пару раз надели (покупаешь платье, реально, успеваешь один раз надеть — и уже выросла...)».

Еще один свитер с формулировкой «неожиданно стал мал». Стоит 40 рублей.

Парка на меху для девочки-подростка за 50 рублей.

Полупальто для мальчика — уже 60 рублей.

Женской одежды ощутимо меньше по сравнению с детской. Но если вы из чего-то морально выросли, то тут есть пара вариантов обновить гардероб.

Кожаная куртка уедет кому-то за 45 рублей.

Новый свитер H&M отдают за 63 рубля, но сверяйте мерки — пишут, что это XS, но подходит на S и даже М.

Продавец льняных брюк палаццо призывает инвестировать в гардероб, цена вопроса — 35 рублей. Узкие брюки оценивают в 65 рублей.

Самой дорогой вещью оказался вот этот пуховик за 190 рублей, который не подошел по размеру, поэтому с ним расстаются. Пишут, что он весит всего 250 граммов.

Мучиться выбором аксессуаров и обуви долго не придется, сейчас есть рюкзак и подходящая по сезону пара ботильонов плюс кепка за 100 рублей.

Мужчинам повезло чуть меньше, но для них тоже есть пиджаки, брюки и штаны. Белые с начесом ищите тут, а зеленые — тут.

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