В Украине задержали шпионку ФСБ, пытавшуюся проникнуть в СБУ 1 2.11.2022, 13:47

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Глубоко законспирированный агент притворялась «патриоткой».

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила глубоко законспирированную шпионку ФСБ в Луганской области. Она притворялась украинской патриоткой и пыталась втереться в доверие к СБУ.

Российские спецслужбы поставили перед предательницей задачу вести разведывательно-подрывную деятельность против Сил обороны Украины. Подробности разоблачения шпионки сообщили в Службе безопасности.

«Для выполнения вражеской задачи злоумышленница вышла на представителя одного из подразделений СБУ и предложила свою помощь в борьбе с агрессором. Однако сотрудники СБУ установили, что в 2019 году она была завербована российской спецслужбой через подконтрольное оккупантам «МГБ ЛНР». После начала полномасштабного вторжения она выполняла указания агрессора по выявлению маршрутов и техники ВСУ на территории Луганской области», – говорится в сообщении.

Полученную информацию, подчеркнули в СБУ, шпионка передавала оккупационной администрации для проведения дальнейших репрессий против местных жителей.

«СБУ сорвала планы врага по проникновению их «крота» в негласный аппарат Службы. В результате многоходовых контрразведывательных мероприятий злоумышленницу своевременно разоблачили, задокументировали преступную деятельность и идентифицировали ее «куратора». Сотрудники украинской контрразведки дезинформировали агрессора, вывели предательницу на подконтрольную территорию и задержали»", – отметили в Службе безопасности Украины.

Задержанной сообщили о подозрении согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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