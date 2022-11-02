Польша начала строительство заграждения на границе с Россией 3 2.11.2022, 13:55

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Это будет такой же забор, как на польско-белорусской границе.

Польская республика начала строительство временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью РФ. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, информирует bankier.pl.

По его словам, польские власти обеспокоены тем, что в аэропорт Калининграда стали прилетать рейсы из Ближнего Востока и Африки.

Политик заявил, что было принято решение для обеспечения защиты границ начать строительство заграждений. «Уже сегодня начнутся работы саперов по постройке временного заграждения на границе Польши и Калининградской области», - сказал Блащак.

Он отметил, что это будет такой же забор, как на польско-белорусской границе, высотой 2,5 метра и шириной 3 метра. «С польской стороны также будет забор для защиты животных», - добавил Блащак.

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