Россия и Беларусь придумали новые «учения» 4 2.11.2022, 13:59

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О «маневрах» заявил Хренин.

Беларусь и Россия начали подготовку к проведению совместных учений «Щит Союза-2023».

Об заявил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин, сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

«Начата подготовка к проведению совместного оперативного учения «Щит Союза-2023», - сказал он во время заседания коллегии Минобороны РБ и РФ в режиме онлайн.

Пособник кремлевского режима заявил, что Москва и Минск обсудят подробности совместного оперативного учения вооруженных сил обеих республик.

Хренин назвал «Щит Союза» «главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск» в 2023-м.

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