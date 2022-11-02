Россия и Беларусь придумали новые «учения»4
- 2.11.2022, 13:59
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О «маневрах» заявил Хренин.
Беларусь и Россия начали подготовку к проведению совместных учений «Щит Союза-2023».
Об заявил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин, сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.
«Начата подготовка к проведению совместного оперативного учения «Щит Союза-2023», - сказал он во время заседания коллегии Минобороны РБ и РФ в режиме онлайн.
Пособник кремлевского режима заявил, что Москва и Минск обсудят подробности совместного оперативного учения вооруженных сил обеих республик.
Хренин назвал «Щит Союза» «главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск» в 2023-м.