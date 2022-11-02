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Шойгу устроил истерику из-за войск НАТО у границ РФ

  • 2.11.2022, 14:22
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Шойгу устроил истерику из-за войск НАТО у границ РФ
СЕРГЕЙ ШОЙГУ

Российский министр обороны насчитал их в 2,5 раза больше, чем раньше.

Руководитель оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу считает, что после того как Россия напала на Украину, дескать, войск Североатлантического альянса у российских границ «стало в 2,5 раза больше». По его «подсчетам», их там уже, дескать, «более 30 тысяч».

Как сообщает пропагандистское информагентство РИА «Новости», Шойгу сказал, что в Европе активно развертываются силы Североатлантического альянса.

«В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО. Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии», - пожаловался он.

Также Шойгу подчеркнул, что войск коллективного блока безопасности Запада у границ России может стать еще больше, причем «в ближайшей перспективе».

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