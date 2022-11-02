Ожидания и реальность Путина Сергей Фурса

2.11.2022, 14:25

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Сергей Фурса

На что рассчитывают в Кремле.

Медведев пугает мир ядерной катастрофой в том случае, если Запад продолжит помогать Украине и Украина победит в войне.

Ожидание: тебе звонит Байден и говорит, что передумал помогать Украине и предлагает поделить Европу пополам.

Реальность: никто не звонит и не пугается, а ты звонишь президенту Зимбабве и вы вместе обсуждаете, какой Запад плохой.

Путин пугает мир голодом и говорит, что выходит из зерновой сделки.

Ожидание: тебе звонят Байден и Си и говорят, что заставят Украину пойти на компромисс и дадут тебе возможность экспортировать свои удобрения.

Реальность: тебе звонит Эрдоган и говорит, что он плевать хотел на твое мнение и корабли продолжат идти под турецким флагом, а ты можешь либо сделать вид, что передумал либо пойти лесом. И да, Эрдоган тоже не против заработать и на экспорте российского аммиака.

Путин и Медведев пугают Европу холодной зимой и рекордными ценами на газ, которые повергнут Европу в хаос.

Ожидание: тебе звонит Шольц при цене на газ в $5000 и говорит, что был не прав, дико извиняется и отказывается от поддержки Украины.

Реальность: звонит Эрдоган и говорит, что заплатит за газ в 2024 году, а все прочие не покупают у тебя этот газ, заполнили хранилища и цена падает уже ниже $900. А немцы начинают стартовать на швейцарцев, что те не помогают им помогать Украине оружием.

Путин пугает Украину холодной и темной зимой, атакует энергетическую инфраструктуру террористическими атаками.

Ожидание: украинцы выйдут на протесты и заставят Зеленского подписать капитуляцию.

Реальность: украинцы посылают твои планы вслед российскому кораблю, одновременно посылая дроны за теми кораблями, которые сами не поняли, куда надо уходить.

Ожидание: Путин и российская пропаганда давно твердят, что Запад должен пойти на компромисс, удовлетворить абьюзера, позволить Путину сохранить лицо вместе с сохранением Крыма. Но пока нет такого Запада, который толкал бы Украину по этому пути. Есть только старый друг Путина Берлускони, который публично озвучивает такие твои пожелания. А тут очень большая разница. Между ожиданиями (и страхами украинцев, которые активно поддерживает российская пропаганда) и реальностью.

Впрочем, с 24 февраля это стандартная история для Путина. Очень большая разница между ожиданиями и реальность.

Сергей Фурса, «Новое время»

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