В Кричеве задержали директора шиферного завода и его заместителей 2 2.11.2022, 14:35

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Фото: «Радыё Свабода»

На предприятие пришли после подписания Лукашенко директивы «О недопустимости роста цен».

Прокуратура Кричевского района возбудила уголовное делов отношении директора кричевского предприятия и двух его заместителей из-за продажи продукции с завышенной наценкой. Дело заведено по статье о злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 2 ст. 424 УК), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Претензии у силовиков возникли по результатам проверки, которую провел Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля.

Согласно материалам дела, на предприятии, которое производит шифер, при определении отпускных цен на продукцию не соблюдали предельный максимальный норматив рентабельности. Он включается в отпускную цену в размере 15% к плановой себестоимости производства и реализации. Но руководство предприятия устанавливало наценку на шифер в размере от 20% до 107% к плановой себестоимости. Чтобы скрыть это, еще с июля 2022-го руководители обсуждали, что нужно в бухгалтерском учете повысить плановую себестоимость на уже проданный товар, утверждает прокуратура.

А когда Лукашенко подписал директиву «О недопустимости роста цен», подозреваемые 11 октября начали активно вписывать в «1С-Бухгалтерия» увеличенную плановую себестоимость уже проданного товара, отменили введенные в программу товарно-транспортные накладные, внесли фиктивные данные о затратах. Всего было сфальсифицировано более 1500 документов, говорится в пресс-релизе.

Кроме того, у предприятия не было сертификата на часть продукции, хотя оно обязано было иметь сертификаты на все, что выпускает, так как освобождено от налога на прибыль от реализации товаров своего производства.

Директор и два заместителя задержаны в порядке ст. 108 УПК, то есть по непосредственно возникшему подозрению в преступлении (через трое суток им должны предъявить обвинение или отпустить). При этом один из троих уже взят под стражу (кто — не уточняется).

Прокуратура не приводит название предприятия полностью, только в сокращенном виде: ООО «К.». Скорее всего, речь идет об ООО «КМБ-Восток». Это частное предприятие, которое работает с 2017 года и производит разные виды шифера. На нем работает около 130 человек. Буквально в августе 2022-го «КМБ-Восток» выкупило у государственного ОАО «Кричевцементношифер» часть старого цементного завода, которую ранее арендовало. Площади старого предприятия пустовали, поделить их на инвестплощадки и распродать распорядился Лукашенко, и «КМБ-Восток» стало первым инвестором. Директора частной компании зовут Станислав Сиваков.

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