Российским пенсионерам в Эстонии направляют выплаты через Беларусь 2.11.2022, 14:42

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Таким образом обходятся санкции.

Пенсионный фонд России направляет через банк в Беларуси деньги для выплат российским пенсионерам в Эстонии. Причина в санкциях в отношении России в ответ на военную агрессию в Украине. Об этом сообщает портал rus.err.ee.

Сообщается, что российские пенсионеры, живущие в Эстонии, до сих пор не получили свои деньги за третий квартал. Однако сейчас отправленные из России средства Пенсионного фонда поступили на счет банка в Беларуси, который не находится под санкциями.

«Пенсии находятся на счете департамента в белорусском банке, процесс перевода денег в эстонский банк начался», – цитирует rus.err.ee пресс-службу российского пенсионного департамента. Сроков пока не называют, однако уверяют, что «деньги будут немедленно переведены пенсионерам сразу, как это станет возможным».

Уточняется, что в обычной ситуации перевод денег из белорусского банка в Эстонию занимает около недели. Название белорусского банка не указывается.

Портал также сообщает, что российская пенсия в Эстонии выплачивается ежеквартально, сразу за три месяца. В стране насчитывается 4 061 получатель российской пенсии.

Согласно объяснениям российского посольства в Таллинне, проблемы в выплате пенсий российским пенсионерам в Эстонии напрямую были вызваны «блокировкой банковских переводов, осуществленной по инициативе США».

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