закрыть
2 ноября 2022, среда, 16:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российским пенсионерам в Эстонии направляют выплаты через Беларусь

  • 2.11.2022, 14:42
  • 2,082
Российским пенсионерам в Эстонии направляют выплаты через Беларусь

Таким образом обходятся санкции.

Пенсионный фонд России направляет через банк в Беларуси деньги для выплат российским пенсионерам в Эстонии. Причина в санкциях в отношении России в ответ на военную агрессию в Украине. Об этом сообщает портал rus.err.ee.

Сообщается, что российские пенсионеры, живущие в Эстонии, до сих пор не получили свои деньги за третий квартал. Однако сейчас отправленные из России средства Пенсионного фонда поступили на счет банка в Беларуси, который не находится под санкциями.

«Пенсии находятся на счете департамента в белорусском банке, процесс перевода денег в эстонский банк начался», – цитирует rus.err.ee пресс-службу российского пенсионного департамента. Сроков пока не называют, однако уверяют, что «деньги будут немедленно переведены пенсионерам сразу, как это станет возможным».

Уточняется, что в обычной ситуации перевод денег из белорусского банка в Эстонию занимает около недели. Название белорусского банка не указывается.

Портал также сообщает, что российская пенсия в Эстонии выплачивается ежеквартально, сразу за три месяца. В стране насчитывается 4 061 получатель российской пенсии.

Согласно объяснениям российского посольства в Таллинне, проблемы в выплате пенсий российским пенсионерам в Эстонии напрямую были вызваны «блокировкой банковских переводов, осуществленной по инициативе США».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путину спрогнозировали распад России и революцию
Путину спрогнозировали распад России и революцию Владимир Фесенко
Шариков опять стремительно превращается в собаку
Шариков опять стремительно превращается в собаку Альфред Кох
Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников
Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип