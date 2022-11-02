NYT: Российские военные без Путина обсудили применение ядерного оружия против Украины 13 2.11.2022, 14:41

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Совещание прошло на уровне высшего военного командования РФ.

Высшее российское военное руководство обсудило возможности Москвы касаемо применения тактического ядерного оружия против Украины. Эти переговоры повысили беспокойство Вашингтона.

Об этом сообщает The New York Times.

Президент России Владимир Путин не участвовал в этих переговорах, которые состоялись на фоне усиления ядерной риторики России и ее неудач на поле боя.

В то же время участие высшего российского военного руководства в дискуссиях обеспокоило администрацию президента США Джо Байдена, поскольку это показывает разочарование вражеских генералов своими неудачами в войне против Украины.

Однако, как утверждают американские официальные лица, они не видели никаких доказательств перемещения ядерного оружия России или принятия тактических мер для подготовки к удару.

Согласно разведданным, дискуссии происходили еще в середине октября. Американские официальные лица не стали раскрывать подробности сценария, однако директор ЦРУ Уильям Бернс утверждал, что отчаяние Путина может все же подтолкнуть Россию к такому шагу.

«Мы с самого начала четко дали понять, что комментарии России относительно потенциального применения ядерного оружия вызывают глубокое беспокойство, и мы воспринимаем их серьезно. Мы продолжаем отслеживать это как можно лучше, и мы не видим никаких признаков того, что Россия осуществляет подготовку к применению», - заявлял представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Согласно данным Пентагона, Россия обладает около 2 тысячами единиц тактического ядерного оружия, которое предназначено для применения на полях сражений с целью подавления обычных вооруженных сил. Оно имеет меньшую мощность и предназначено для меньших дистанций, чем боеголовки межконтинентальных баллистических ракет.

Военные эксперты убеждены в том, что применение ядерного оружия может в корне изменить характер войны.

Новые разведывательные данные появились именно тогда, когда Кремль начал продвигать фейковые нарративы о якобы «грязной бомбе». Несмотря на то, что риск дальнейшей эскалации остается тревожно высоким, чиновники администрации Байдена и союзники США утверждают об ослаблении ядерной напряженности после ряда телефонных звонков между западными и российскими коллегами в конце прошлого месяца.

Последние заявления Путина о том, что Россия не видит смысла применять ядерное оружие были восприняты европейскими чиновниками, как часть регулярной практики российского диктатора по нагнетанию напряженности.

В то же время в Вашингтоне представители администрации заявляют, что они уже не считают, что Путин планирует использовать тактическое ядерное оружие или даже «грязную бомбу».

«Мы не видели ничего, что указывало бы на то, что Путин принял решение об использовании «грязной бомбы». Это было бы первое применение ядерного оружия за последние 70 лет. Если это произойдет, мы с самого начала четко дали понять, что вы увидите очень значительную реакцию со стороны международного сообщества», - заявил министр обороны США Остин Ллойд.

Между тем чиновники администрации Байдена отказываются описывать, каким же именно будет ответ сообщества.

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