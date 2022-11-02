В Беларуси растет дефицит лекарств 4 2.11.2022, 14:47

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При этом чиновники занимаются «ценообразованием».

Чиновники за последнее время не раз придумывали различные нововведения, чтобы отрегулировать ассортимент и цены на рынке медпрепаратов в Беларуси. То импортозамещают, то устанавливают предельные цены на отдельные препараты.

Из последнего — с 6 октября ввели мораторий на повышение цен, в том числе на лекарства. Уже 19 октября его отменили. Однако чиновники отметили, что цены на лекарства и так регулируются некоторыми документами, пишет сайт «Еврорадио».

А с 11 ноября импортеров лекарств, медтоваров и техники обяжут снижать цены на них, если белорусский рубль будет укрепляться к другим валютам. Такие изменения прописаны в указе Лукашенко № 380.

— При росте курсов национальных валют по отношению к белорусскому рублю субъекты хозяйствования, осуществляющие розничную реализацию лекарственных средств, как правило, поднимали стоимость лекарственных средств. Однако при укреплении курса белорусского рубля они стоимость лекарственных средств не пересматривали в сторону снижения. Вводимые указом главы государства нормы вносят справедливость в данном вопросе. Тем самым появляется обязанность субъекта хозяйствования при укреплении курса белорусского рубля к иностранной валюте пересчитывать цены на лекарства в сторону снижения, — прокомментировал нововведение начальник управления предпринимательской деятельности, ценообразования и государственного имущества Минздрава Дмитрий Калистратов.

Дефицит лекарств на фоне роста цен

Между тем белорусы отмечают, что за последние пару месяцев ассортимент в аптеках изменился довольно сильно. Некоторые импортные лекарства сейчас просто не достать. А цены все равно идут вверх.

— Пью «Остеогенон» — французское лекарство. Сперва на него выросли цены. Упаковка стоила 50–70 рублей. Потом оно вовсе пропало из аптек. Врач предложила стать в очередь, мол, как привезут, так можно будет купить. Вот стою уже несколько месяцев, и ничего. Просила знакомых привезти из Москвы. Там упаковка около 40 рублей обошлась. Смотрела на польских сайтах, там упаковка стоит на наши 16–20 рублей, — рассказывает минчанка Валерия. — Предлагают аналоги. Импортные тоже есть. Но они мне не подходят.

Другие покупатели заметили отсутствие в продаже еще нескольких лекарств.

— «Лидоксор гель» искали у нас несколько месяцев, но так и не нашли. «Гальвус» — это швейцарский препарат для диабетиков — есть только в одной сети аптек. Стоит 40 с лишним рублей. Раньше он был и в других сетях, можно было выбрать подешевле, потому что цены отличались, — делится Владимир. — Не нашли ни в аптеках, ни на сайте для поиска лекарств «Вобэнзим». Раньше можно было почти в любой аптеке купить. «Феррофола» в Минске нет. Если верить поисковику, в других городах есть, но, скорее всего, из старых запасов, потому что медленнее разбирают. Стараюсь всегда покупать импортные препараты. Российским и белорусским вообще не доверяю. Да и были прецеденты: пьешь импортное лекарство — все хорошо, покупаешь наш аналог — то желудок болит, то сыпь, то еще что-нибудь.

Что говорят аптекари

То, что некоторые лекарства пропали из продажи, а полные аналоги других производителей предложить не всегда есть возможность, подтверждают и работники аптек.

— На самом деле у нас и раньше довольно часто менялись препараты в продаже, к примеру, лицензию не продлевали, и все. Но всегда можно было их заменить чем-то, что не уступает по качеству. Сейчас порой такой возможности нет. И могу предложить покупателю либо ничего, либо белорусское что-то. Может, наше в каких-то случаях и не хуже, но некоторые люди все-таки хотят импортное, — рассказал нам работник одной из столичных аптек. — Да, проблемы с наличием отдельных лекарств действительно есть.

По поводу запрета роста цен и нового правила — снижать цены, если рубль укрепляется, — собеседник сказал, что первое быстро отменили и это было ожидаемо, а второе, возможно, когда-то сработает, если иностранная валюта обвалится.

— Было ясно, что этот запрет роста цен на пару дней. Потому что из продажи моментально бы пропали не только импортные лекарства, но и отечественные. Через месяц был бы дефицит всего. Откручивать цены назад? Что-то подобное нас заставили сделать весной, когда евро и доллар прыгнули, а потом упали. То есть этот указ ситуативный и никак не повлияет на покупателей сейчас. Из-за роста рубля на 1-2 копейки ничего не поменяется, никто ничего пересчитывать не будет. Ну и это не тот рост, который сделает лекарства более доступными, как говорят чиновники. А проседание доллара и евро на 10, 20, 30 копеек и больше… Лично для меня звучит как что-то фантастическое.

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