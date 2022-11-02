закрыть
2 ноября 2022, среда, 16:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Херсонской области обнаружили обломки российского вертолета Ка-52

5
  • 2.11.2022, 14:46
  • 5,012
В Херсонской области обнаружили обломки российского вертолета Ка-52

Оккупанты даже не забрали трупы своих пилотов.

Появилось видео с места падения российского вертолета Ка-52 вблизи села Беляевка в Херсонской области.

Ролик обнародовал в своем Telegram-канале журналист Юрий Бутусов.

По его словам, украинские военные сбили этот вертолет еще месяц назад.

Также Бутусов отметил, что вблизи места падения видны следы автомобиля, из чего можно сделать вывод, что оккупанты приезжали на место, осмотрели все, но не забрали трупы своих пилотов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путину спрогнозировали распад России и революцию
Путину спрогнозировали распад России и революцию Владимир Фесенко
Шариков опять стремительно превращается в собаку
Шариков опять стремительно превращается в собаку Альфред Кох
Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников
Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип