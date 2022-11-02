В Херсонской области обнаружили обломки российского вертолета Ка-52 5 2.11.2022, 14:46

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Оккупанты даже не забрали трупы своих пилотов.

Появилось видео с места падения российского вертолета Ка-52 вблизи села Беляевка в Херсонской области.

Ролик обнародовал в своем Telegram-канале журналист Юрий Бутусов.

По его словам, украинские военные сбили этот вертолет еще месяц назад.

Также Бутусов отметил, что вблизи места падения видны следы автомобиля, из чего можно сделать вывод, что оккупанты приезжали на место, осмотрели все, но не забрали трупы своих пилотов.

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