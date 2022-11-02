Минск побил очередной антирекорд на рынке коммерческой недвижимости 4 2.11.2022, 15:12

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Шесть бизнес-центров практически полностью свободны от арендаторов.

На рынке офисов в Минске в бизнес-центрах пустуют 200 тыс. кв. м площадей (18% всего объема). По оценке компании «Твоя столица», этот показатель можно рассматривать как абсолютный рекорд на рынке коммерческой недвижимости, пишет OL.

По данным агентства недвижимости, свободные офисы бизнес может найти в 117 бизнес-центрах из 141. При этом 6 бизнес-центров практически полностью свободны от арендаторов, а еще 10 бизнес-центров заполнены лишь наполовину.

Офисы по тысяче квадратных метров и больше предлагают арендаторам 53 бизнес-центра. А площади менее 100 «квадратов» можно найти лишь в 16 бизнес-центрах.

Большая часть вакантных площадей представлена помещениями класса В+ (68,8 тыс. кв. м) и В (82,6 тыс. кв. м).

«Если рассматривать вакантность внутри каждого из классов, то наибольшая будет в классе А — 42% от всего объема площадей в классе. При том что спрос на подобные объекты никогда не был массовым, в настоящее время он совсем свернулся», — говорится в обзоре.

Аналитики констатируют, что за неполный 2022 год введены в эксплуатацию только 3 бизнес-центра совокупной офисной площадью порядка 20 тыс. кв. м. Это столько же, как в 2021 году. На финальной стадии строительства находятся еще 75 тыс. кв. м офисных площадей. Из них 15 тыс. кв. м будут сданы в эксплуатацию до конца года.

Еще 30 тыс. кв. м офисов находятся на начальных стадиях строительства. И эти проекты сейчас осознанно приостановлены застройщиками из-за перенасыщения рынка и недостатка спроса в ближайший год.

Ранее сообщалось, что скоро на рынок выйдут площади в БЦ «Сухарево» и МФК G-S PLAZA «Жемчужина» недалеко от станций метро «Петровщина» и «Михалово». Это предложение не окажет существенного влияния на рынок.

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