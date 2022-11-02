В Беларуси готовят масштабные изменения по налогам 5 2.11.2022, 15:24

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Они затронут владельцев жилья, автомобилистов и «льготников».

В Беларуси в 2023 году намерены ввести изменения по транспортному налогу, а также по сбору для сдающих в аренду квартиры и гаражи. Об этом сегодня, 2 ноября, заявил на пресс-конференции начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский, пишет zerkalo.io.

Что намерены изменить по транспортному налогу

В МНС заявили, что в 2023 году чиновники намерены ввести новых льготников по транспортному налогу.

— Со следующего года расширится категории граждан, которым будет снижаться ставка транспортного налога. Дополнительно добавятся многодетные семьи и участники боевых действий на территории иностранных государств. В частности, это воины-интернационалисты, — заявил Андрей Ковалевский.

Для этих плательщиков налога хотят ввести скидку в 50%.

Напомним, сейчас 50% от суммы транспортного налога платят ветераны ВОВ, инвалиды 1-й и 2-й группы, а также пенсионеры. Скидка в 25% также предусмотрена для инвалидов 3-й группы (кроме случаев, когда сбор им платить не надо совсем).

Но скидку предоставят только при наличии у льготника действительного водительского удостоверения соответствующей категории. То есть оформить автомобиль на бабушку-пенсионерку, чтобы заплатить в два раза меньше, не получится.

Как и в случае с другими имущественными налогами, местные органы власти могут освобождать от уплаты налога (полностью или частично) тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Но транспортное средство не должно при этом использоваться для осуществления предпринимательской деятельности.

Возможные изменения для сдающих в аренду и по налоговым льготам

В Беларуси с 2023 года также хотят поднять ставки подоходного налога для сдающих в аренду жилье, гаражи, машино-места, сообщили в МНС.

— Ежегодно в налоговом законодательстве идет индексация ставок налогов, выраженных в белорусских рублях, и также ставок по льготам и налоговым вычетам — льготы по подоходному налогу, вычетов на себя (физлиц. — Прим. ред.), на детей. Тоже планируется повышение этих ставок, — сообщил Андрей Ковалевский. — Как правило, оно (повышение ставок. — Прим. ред.) связано с уровнем роста инфляции, с уровнем роста заработной платы. Министерство финансов анализирует эти различные показатели, которые складываются за год, и исходя из этого уже принимается решение. Но говорить о конкретной сумме (повышения. — Прим. ред.) говорить рановато. Но это однозначно не двух-, трехкратный размер увеличения.

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