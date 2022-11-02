МИД Армении жестко ответил Лукашенко

МИД Армении жестко ответил Лукашенко10
- 2.11.2022, 15:29
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Ереван ставит под сомнение обязательства Беларуси в рамках ОДКБ.
В Армении прокомментировали высказывания Александра Лукашенко по поводу армяно-азербайджанского конфликта. Их не считают союзническими, сообщает ТАСС.
«Не считаем уместным комментировать сумбурные, необоснованные заявления Лукашенко, которые не имеют ничего общего с логикой переговоров, а также не являются союзническими и партнерскими, ставят под сомнение обязательства государства-участника, подписанные им в рамках ОДКБ», — заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваган Унанян.
Напомним, Лукашенко на заседании ОДКБ отругал премьер-министра Армении Никола Пашиняна за то, что тот посмел поставить вопрос о Карабахе.