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МИД Армении жестко ответил Лукашенко

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  • 2.11.2022, 15:29
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МИД Армении жестко ответил Лукашенко

Ереван ставит под сомнение обязательства Беларуси в рамках ОДКБ.

В Армении прокомментировали высказывания Александра Лукашенко по поводу армяно-азербайджанского конфликта. Их не считают союзническими, сообщает ТАСС.

«Не считаем уместным комментировать сумбурные, необоснованные заявления Лукашенко, которые не имеют ничего общего с логикой переговоров, а также не являются союзническими и партнерскими, ставят под сомнение обязательства государства-участника, подписанные им в рамках ОДКБ», — заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваган Унанян.

Напомним, Лукашенко на заседании ОДКБ отругал премьер-министра Армении Никола Пашиняна за то, что тот посмел поставить вопрос о Карабахе.

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