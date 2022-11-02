У российского фрегата «Адмирал Макаров» сильно поврежден правый борт
- 2.11.2022, 15:33
- 7,770
Что показали новые спутниковые снимки.
Фрегат Черноморского флота РФ «Адмирал Макаров» находится в бухте под Севастополем вместе с еще одним судном того же класса, скрывая правый борт от съемки. Вероятно, он поврежден.
Об этом в Twitter сообщил OSINT-аналитик Бенджамин Питте и опубликовал новые спутниковые снимки.
«Спутниковые изображения, сделанные вчера в 05:35 и 11:06 UTC, показывают два фрегата класса Адмирал Григорович, которые сейчас дислоцируются в Черном море, пришвартованы в порту», — пишет он.
Satellite images taken yesterday at 05:35 and 11:06 UTC show the two Admiral Grigorovich class frigates currently deployed in the Black Sea, moored in port.— Benjamin Pittet (@COUPSURE) November 2, 2022
3/4 pic.twitter.com/kiTBhNCls3
Эксперты предполагают, что одним из этих фрегатов является действующий флагман ЧФ РФ «Адмирал Макаров», а другой — корабль «Адмирал Эссен».
По их словам, «Адмирал Макаров» пришвартован правым бортом к причалу, чтобы устранить с помощью ремонта имеющиеся повреждения и скрыть их от посторонних глаз.
🇷🇺UPDATE: BLACK SEA FLEET🇷🇺— MT Anderson (@MT_Anderson) November 1, 2022
0.5M📸 from Nov 1, 11:06Z
ESSEN & MAKAROV both at the Frigate pier
1 is loading / other moved since Oct 29.@FouthTimeLucky @CovertShores @vcdgf555 @The_Lookout_N @IntercityFC @tansley_adam pic.twitter.com/80HW0TlsQq
29 октября оккупационные власти заявили об атаке беспилотников в акватории Севастопольской бухты.
В минобороны РФ обвинили в атаке Украину и Великобританию. Оккупанты заявили, что якобы «уничтожили все воздушные цели». Там придумали, что «атака украинских военных» состоялась «под руководством находящихся в Очакове британских специалистов». В министерстве страны-агрессора заявили, что, кроме «Ивана Голубца», «незначительное повреждение» имеет боновое заграждение в бухте Южная.
В украинском ОК Юг заявили, что причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные запуски ракет ПВО.