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У российского фрегата «Адмирал Макаров» сильно поврежден правый борт

  • 2.11.2022, 15:33
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У российского фрегата «Адмирал Макаров» сильно поврежден правый борт

Что показали новые спутниковые снимки.

Фрегат Черноморского флота РФ «Адмирал Макаров» находится в бухте под Севастополем вместе с еще одним судном того же класса, скрывая правый борт от съемки. Вероятно, он поврежден.

Об этом в Twitter сообщил OSINT-аналитик Бенджамин Питте и опубликовал новые спутниковые снимки.

«Спутниковые изображения, сделанные вчера в 05:35 и 11:06 UTC, показывают два фрегата класса Адмирал Григорович, которые сейчас дислоцируются в Черном море, пришвартованы в порту», — пишет он.

Эксперты предполагают, что одним из этих фрегатов является действующий флагман ЧФ РФ «Адмирал Макаров», а другой — корабль «Адмирал Эссен».

По их словам, «Адмирал Макаров» пришвартован правым бортом к причалу, чтобы устранить с помощью ремонта имеющиеся повреждения и скрыть их от посторонних глаз.

29 октября оккупационные власти заявили об атаке беспилотников в акватории Севастопольской бухты.

В минобороны РФ обвинили в атаке Украину и Великобританию. Оккупанты заявили, что якобы «уничтожили все воздушные цели». Там придумали, что «атака украинских военных» состоялась «под руководством находящихся в Очакове британских специалистов». В министерстве страны-агрессора заявили, что, кроме «Ивана Голубца», «незначительное повреждение» имеет боновое заграждение в бухте Южная.

В украинском ОК Юг заявили, что причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные запуски ракет ПВО.

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