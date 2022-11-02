«Отдали больного ребенка и были рады избавиться от нее» 1 2.11.2022, 15:46

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Женщина рассказала об отношении к детям в белорусском санатории.

Белоруска рассказала в соцсетях, как отправила свою дочь на «оздоровление» в санаторий в Жлобине, а по факту ей вернули больного ребенка, пишет телеграм-канал «Баста!».

В палате у девочки было сломано окно — его заклеили только через неделю после заселения. За это время девочка успела простудиться, и ее отправили в изолятор. Первые дни местные врачи не давали ей никаких лекарств, зато не поскупились на неуместные комментарии о внешности девочки и ее игрушках.

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