Появилось видео с украинскими военными, которые въехали в Беларусь на БТР

Появилось видео с украинскими военными, которые въехали в Беларусь на БТР10
- 2.11.2022, 15:52
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Когда и где оно было снято, не уточняется.
В соцсетях распространилось видео, снятое украинскими военными на границе с Беларусью. Голос за кадром говорит, что бойцы «немного ошиблись», въехали на территорию Беларуси на БТР и уже возвращаются обратно.
«Поехали на белорусов посмотреть. Они попрятались,… [в шоке] сидят, не понимают, что происходит, думали, нападение», – со смехом рассказал неизвестный мужчина.
При этом в кадр попадает дорожный знак с украинским гербом – такие знаки обычно ставят на въезде в страну.
Публикация о происшествии вместе с видео появилась в издании «Obozrevatel». Когда и где видео было снято, не уточняется.