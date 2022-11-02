Российские «элиты» и силовики готовят поход против Путина 1 2.11.2022, 15:51

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Глава Кремля теряет влияние.

Глава Кремля Владимир Путин превратился из геополитического игрока в геополитического бандита, поэтому уже не целесообразно ставить знак равенства между Путиным и Россией. Осознавая это, российские «элиты» и силовой блок страны-агрессора могут принять решение о «персональной перезагрузке» первого лица.

Что касается самого Путина, то он потерял какие-либо «красные линии» в отношении Украины. Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

По словам дипломата, в России начали сомневаться в том, что «Путин – это Россия». «Сегодня начинаются разговоры: а Россия – это Путин? Или не совсем Путин? Или совсем не Путин?» – сказал он.

Климкин добавил, что агрессивные и ничем не оправданные действия диктатора в отношении Украины отвлекли от него бывших союзников и доказали, что Путин превратился в «геополитического бандита». На это, в частности, указывает и последнее заседание СНГ. «Путин лишается влияния на Кавказе, в центральной Азии и в Азии, в частности».

Что касается российских «элит» и силовиков, то они, по мнению дипломата, также осознают эти неотвратимые изменения и готовятся к решительным действиям.

Вопрос в том, как они будут действовать, но в определенный момент действовать они будут, поскольку они теряют Россию, которую они также строили вместе с Путиным. «Тогда в России поймут, что персональная перезагрузка – это единственная возможность каким-то образом начать снова разговаривать с Западом», – подытожил он.

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