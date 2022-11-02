закрыть
2 ноября 2022, среда, 16:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Украине убит командир вертолетного полка РФ

  • 2.11.2022, 15:53
  • 3,250
В Украине убит командир вертолетного полка РФ

Подполковник был в пенсионном возрасте и находился в рядах ЧВК Вагнера.

В Украине был убит российский захватчик в звании подполковника. Информацию о его смерти опубликовал блогер и украинский патриот из оккупированного Донецка «Necro Mancer».

Вячеслав Зангиев был командиром боевого вертолетного полка. Он был родом из Владикавказа, столицы Северной Осетии.

Воевать против Украины этот захватчик пошел сознательно. Это следует из того, что он был в пенсионном возрасте и находился в рядах ЧВК Вагнера.

Скорее всего, Зангиев руководил вертолетом «Ми-8», сбитым 31 октября возле сел Спирное и Берестово Бахмутского района Донецкой области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путину спрогнозировали распад России и революцию
Путину спрогнозировали распад России и революцию Владимир Фесенко
Шариков опять стремительно превращается в собаку
Шариков опять стремительно превращается в собаку Альфред Кох
Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников
Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип