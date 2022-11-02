В Украине убит командир вертолетного полка РФ 2.11.2022, 15:53

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Подполковник был в пенсионном возрасте и находился в рядах ЧВК Вагнера.

В Украине был убит российский захватчик в звании подполковника. Информацию о его смерти опубликовал блогер и украинский патриот из оккупированного Донецка «Necro Mancer».

Вячеслав Зангиев был командиром боевого вертолетного полка. Он был родом из Владикавказа, столицы Северной Осетии.

Воевать против Украины этот захватчик пошел сознательно. Это следует из того, что он был в пенсионном возрасте и находился в рядах ЧВК Вагнера.

Скорее всего, Зангиев руководил вертолетом «Ми-8», сбитым 31 октября возле сел Спирное и Берестово Бахмутского района Донецкой области.

Человечище с большой буквы "З", командир боевого вертолётного полка подполковник Зангиев Вячеслав Михайлович из Владикавказа рухсаг всё, вероятно, 31/10/22 в сбитом возле н.п. Спорное Донецкой обл. Ми-8 ЧВК Вагнер https://t.co/RSj4RqONTj #роа #груз200 https://t.co/WlWjeYNXlp pic.twitter.com/cwb1ocsDun — Necro Mancer (@666_mancer) November 2, 2022

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