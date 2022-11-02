Швейцарские инженеры создали съедобный беспилотник 2.11.2022, 15:57

Он может заменить полноценный завтрак.

По задумке авторов из швейцарской Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL), простой и легкий дрон с крыльями из рисового печенья может стать пищей для заблудившихся или пострадавших в результате природных катастроф, пишет Naked Science.

Утверждается, что один беспилотник с 70-сантиметровым размахом крыльев заменяет полноценный завтрак.

Свою разработку инженеры представили на прошедшей в Киото (Япония) Международной конференции по интеллектуальным роботам и системам (IROS).

Такой аппарат сможет доставить груз пострадавшему, а затем сам послужит ему источником пищи, обеспечив запасом калорий еще на пару дней.

Для изготовления беспилотника инженеры использовали рисовое печенье, характеристики которого близки к вспененному полипропилену — прочному и легкому материалу, который используется для создания крыльев беспилотников. Вдобавок к этому печенье из рисовой муки содержит почти 3.900 килокалорий на килограмм.

«Так, при 70-сантиметровом размахе крыльев беспилотник принесет 300 килокалорий, плюс сможет взять около 80 граммов сушеного белка либо витаминов для более сбалансированного питания», — говорится в сообщении.

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