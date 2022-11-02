The Moscow Times: Россия испугалась турецкого флота и капитулировала

The Moscow Times: Россия испугалась турецкого флота и капитулировала1
- 2.11.2022, 16:09
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Турецкий флот в Черном море в семь раз превосходит российский.
Путин не решился вступить в открытый конфликт по поводу украинского зерна с Турцией, чей флот в Черном море в 7 раз превосходит российский. Об этом пишет The Moscow Times.
«Президент России Владимир Путин не решился вступить в открытый конфликт с Турцией, которая не признала разрыв «зерновой сделки» и пообещала продолжить вывозить украинское продовольствие, вопреки угрозам Кремля», - подчеркивает издание.
Как пишут российские журналисты, спустя всего четыре дня после выхода из зернового соглашения Минобороны РФ объявило, что возобновляет свое участие в «гуманитарном коридоре».
«Турецкий флот в Черном море в 7 раз превосходит российский по численности кораблей и подлодок. Под его защитой в понедельник, уже после демарша Кремля, 12 груженых зерном судов вышли из украинских портов», - уничижительно констатирует российское издание.
При этом, чтобы сохранить лицо, Москва попыталась объяснить свое отступление якобы выполнением ее требований.
«Россия получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании коридора для ведения боевых действий, сообщило ведомство (Минобороны РФ, - ред.) в среду. Эти гарантии «представляются достаточными», подчеркнули в Минобороны, добавив, что договоренности удалось достичь «благодаря содействию Турции», - говорится в сообщении.