The Moscow Times: Россия испугалась турецкого флота и капитулировала 1 2.11.2022, 16:09

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Турецкий флот в Черном море в семь раз превосходит российский.

Путин не решился вступить в открытый конфликт по поводу украинского зерна с Турцией, чей флот в Черном море в 7 раз превосходит российский. Об этом пишет The Moscow Times.

«Президент России Владимир Путин не решился вступить в открытый конфликт с Турцией, которая не признала разрыв «зерновой сделки» и пообещала продолжить вывозить украинское продовольствие, вопреки угрозам Кремля», - подчеркивает издание.

Как пишут российские журналисты, спустя всего четыре дня после выхода из зернового соглашения Минобороны РФ объявило, что возобновляет свое участие в «гуманитарном коридоре».

«Турецкий флот в Черном море в 7 раз превосходит российский по численности кораблей и подлодок. Под его защитой в понедельник, уже после демарша Кремля, 12 груженых зерном судов вышли из украинских портов», - уничижительно констатирует российское издание.

При этом, чтобы сохранить лицо, Москва попыталась объяснить свое отступление якобы выполнением ее требований.

«Россия получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании коридора для ведения боевых действий, сообщило ведомство (Минобороны РФ, - ред.) в среду. Эти гарантии «представляются достаточными», подчеркнули в Минобороны, добавив, что договоренности удалось достичь «благодаря содействию Турции», - говорится в сообщении.

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