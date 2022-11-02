ВСУ уничтожили несколько важных объектов врага на Луганщине
- 2.11.2022, 16:22
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В области продолжаются тяжелые бои.
На сегодняшний день ситуация в Луганской области сложная. Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов.
Сейчас в Луганской области продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщает 24 канал.
В Луганской области ВСУ уничтожили важные объекты
За прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили:
• 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,
• 3 склада боеприпасов,
• 6 других важных военных объектов врага.
Тяжелые бои в Луганской области
Из разных видов вооружения оккупанты обстреляли на Купянском и Лиманском направлениях Грековку, Макеевку, Надежду и Невское.
В сутки враг 7 раз штурмовал позиции наших военных вдоль линии столкновения. Противник совершил 20 артиллерийских и минометных обстрелов, а также 2 авиаудара.