ВСУ уничтожили несколько важных объектов врага на Луганщине 2.11.2022, 16:22

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В области продолжаются тяжелые бои.

На сегодняшний день ситуация в Луганской области сложная. Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов.

Сейчас в Луганской области продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщает 24 канал.

В Луганской области ВСУ уничтожили важные объекты

За прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили:

• 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,

• 3 склада боеприпасов,

• 6 других важных военных объектов врага.

Тяжелые бои в Луганской области

Из разных видов вооружения оккупанты обстреляли на Купянском и Лиманском направлениях Грековку, Макеевку, Надежду и Невское.

В сутки враг 7 раз штурмовал позиции наших военных вдоль линии столкновения. Противник совершил 20 артиллерийских и минометных обстрелов, а также 2 авиаудара.

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