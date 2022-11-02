В Чечерске введен карантин 2 2.11.2022, 16:24

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Причиной называют бешенство енота.

В Чечерске в Гомельской области действует карантин. Причиной называют бешенство енота. Как пишет газета «Чечерский вестник», карантин был введен 28 октября.

За восемь дней до этого на подворье местной жительницы забежал енот, которого в итоге загрызла собака. Женщина сообщила о происшествии в ветстанцию. Результаты исследования подтвердили подозрения, что лесное животное было заражено.

Во время карантина запрещается вывозить домашних животных за пределы карантинных зон. Карантин обычно снимается после проведения профилактических мероприятий.

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