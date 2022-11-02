Весной Путину снова придется задуматься, что делать 5 Роман Шрайк

2.11.2022, 16:32

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Разгром уже будет маячить.

Как я себе представляю будущее.

Сразу уточню, это не пророчество и не научное исследование, просто набор моих личных ощущений.

До конца года будет освобождено правобережье Херсонской области.

В начале 2023 года России снова придется проводить массовую мобилизацию. Она пройдет сложнее, чем осенняя, потому что потенциальным «мобикам» и их родственникам уже будет понятно, что мобилизованных отправляют тупо умирать без необходимого обучения, вооружения и даже питания.

Кризисные моменты в РФ будут нарастать в разных сферах, будут недовольны и народ, и «верхушка».

Весной Путину снова придется задуматься, что делать. Разгром уже будет маячить, а как его избежать без нового размахивания ядерной дубинкой – неясно.

Какое решение примет Путин – я не знаю.

Ситуацию в РФ можно будет сравнить с воздушным шариком, наполненным проблемами. Ясно, что если его надувать все больше и больше, он лопнет. Но в каком именно месте он порвется, предсказать невозможно.

В общем, я жду, что война закончится в 2023-м.

Роман Шрайк, Telegram

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