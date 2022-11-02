Руководство «Беларуськалия» пытается скрыть ЧП 1 2.11.2022, 16:44

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Рабочий упал с высоты 12 метров.

На руднике 1РУОАО «Беларуськалий» произошел несчастный случай: рабочий упал с высоты 12 метров. Однако сообщается, что работник остался жив. Несчастный случай имел место 20 августа 2022 года.

Как сообщает телеграм-канал «БОР», руководство хочет все замять и не афиширует инцидент.

Telegram-канал пишет, что при очистке лестничного отделения под рабочим обрушилась конструкция и он упал с высоты 12 метров.

Пострадавшему пришлось ждать помощи горноспасателей, которые ехали с другого рудника. Рабочий был доставлен в больницу.

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