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Белорусские водители бойкотируют техосмотр

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  • 2.11.2022, 16:52
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Белорусские водители бойкотируют техосмотр

Камеры, фиксирующие его отсутствие, никого не напугали.

«Белтехосмотр» сообщает, что выдал с начала года 1,147 млн разрешений на допуск к движению. Это на 20% меньше, чем за 10 месяцев 2021 года.

В октябре статистика улучшилась: активность в получении разрешений выросла на 15% к уровню октября 2021 года, это позволило выдать 97 011 разрешений.

При этом физлица получили 75 996 разрешений (78,3% всего количества).

Ранее Министерство транспорта сообщало, что в Беларуси заработали камеры, фиксирующие отсутствие техосмотра. Видимо, белорусских водителей это не напугало.

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