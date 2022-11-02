Турецкие СМИ: Эрдоган призвал Путина вывести войска из Украины и сесть за стол переговоров 7 2.11.2022, 17:03

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Реджеп Эрдоган

Фото: Reuters

Глава Турции заявил, что РФ ждет поражение.

Вчера, 1 ноября, в турецких СМИ появилась новость о том, что президент страны Реджеп Эрдоган созвонился с Путиным и предложил ему немедленно прекратить войну и сесть за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом информирует ресурс AHBR.

Глава Турции подчеркнул, что нет никакой надобности в войне против Украины. Эрдоган призвал Путина вывести свои войска со всей территории Украины. Глава Турции также дал понять российскому коллеге, что в противном случае того ждет лишь поражение.

А уже сегодня, 2 ноября, Россия возобновила участие в зерновой сделке.

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