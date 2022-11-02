Город в Италии заплатит 30 тысяч евро каждому, кто переедет туда жить 7 2.11.2022, 17:08

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Деньги обещают выдавать безвозмездно.

Гранты в размере 30 тысяч евро власти итальянского города Презичче-Акварика (регион Апулия) готовы выдавать каждому, кто купит там дом и официально зарегистрируется.

Деньги обещают выдавать безвозмездно, их можно тратить на ремонт купленной недвижимости в городе или оплатить до 50% стоимости жилья, пишет газета The Rio Times.

Судя по информации из открытых источников, дом в Презичче-Акварике можно найти от 40 тысяч евро, цены на квартиры стартуют от 60 тысяч евро.

Проблема там простая и знакомая чиновникам многих маленьких городов по всему миру: люди уезжают в поисках лучшей жизни в мегаполисы. В Презичче сейчас живут около 10 тысяч человек – как и в типичном белорусском райцентре.

Просто для понимания: город находится прямо на «каблуке» итальянского сапога. Дорога до моря на машине займет минут 20.

Кстати, для дополнительной мотивации горожан мэрия обещает платить тысячу евро премии за рождение ребенка.

Грант на покупку дома в Презичче-Акварике – первый подобный проект в Италии. Если он будет удачным, такую же выплату планируют ввести и в одной из деревень на Сардинии. Правда, там сумма будет в два раза меньше – 15 тысяч евро.

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