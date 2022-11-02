Зеленский рассказал о планах после победы Украины

Зеленский рассказал о планах после победы Украины3
- 2.11.2022, 17:42
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Украинский президент считает, что она произойдет уже следующим летом.
После победы Украины над Россией президент Владимир Зеленский, прежде всего, планирует съездить в деоккупированный Крым.
Об этом он заявил в интервью чешскому телевидению, опубликованному YouTube-каналом Офиса президента Украины.
«Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море», — сказал Зеленский.
На уточнение журналиста, когда это произойдет, Зеленский ответил, что «не зимой».
«Что делать на море зимой? Я поеду туда, когда будет теплее», – сказал глава украинского государства.
У Зеленского также спросили, ожидает ли он победу Украины следующим летом.
«Я этого хочу. У нас будет наша победа», – ответил президент.