закрыть
2 ноября 2022, среда, 18:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский рассказал о планах после победы Украины

3
  • 2.11.2022, 17:42
  • 1,818
Зеленский рассказал о планах после победы Украины
Владимир Зеленский

Украинский президент считает, что она произойдет уже следующим летом.

После победы Украины над Россией президент Владимир Зеленский, прежде всего, планирует съездить в деоккупированный Крым.

Об этом он заявил в интервью чешскому телевидению, опубликованному YouTube-каналом Офиса президента Украины.

«Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море», — сказал Зеленский.

На уточнение журналиста, когда это произойдет, Зеленский ответил, что «не зимой».

«Что делать на море зимой? Я поеду туда, когда будет теплее», – сказал глава украинского государства.

У Зеленского также спросили, ожидает ли он победу Украины следующим летом.

«Я этого хочу. У нас будет наша победа», – ответил президент.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путину спрогнозировали распад России и революцию
Путину спрогнозировали распад России и революцию Владимир Фесенко
Шариков опять стремительно превращается в собаку
Шариков опять стремительно превращается в собаку Альфред Кох
Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников
Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип