Зеленский рассказал о планах после победы Украины 3 2.11.2022, 17:42

1,818

Владимир Зеленский

Украинский президент считает, что она произойдет уже следующим летом.

После победы Украины над Россией президент Владимир Зеленский, прежде всего, планирует съездить в деоккупированный Крым.

Об этом он заявил в интервью чешскому телевидению, опубликованному YouTube-каналом Офиса президента Украины.

«Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море», — сказал Зеленский.

На уточнение журналиста, когда это произойдет, Зеленский ответил, что «не зимой».

«Что делать на море зимой? Я поеду туда, когда будет теплее», – сказал глава украинского государства.

У Зеленского также спросили, ожидает ли он победу Украины следующим летом.

«Я этого хочу. У нас будет наша победа», – ответил президент.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».