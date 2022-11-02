В Гродно таксисты одалживали деньги незнакомому пассажиру, сами не понимая почему 2.11.2022, 17:55

Ранее никто из них не был знаком с подозреваемым.

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о мошенничестве в отношении 46-летнего жителя областного центра, пишет newgrodno.by.

По данным следствия, с июля по ноябрь текущего года мужчина под различными предлогами просил граждан одалживать ему денежные средства.

Установлено, что все потерпевшие – водители такси, ранее никто из них не был знаком с подозреваемым. Все они пояснили следователю, что мужчина в качестве клиента вызывал такси. Во время поездки он рассказывал о себе, входил в доверие, говорил, что ранее судим, а в настоящее время имеет свой бизнес. После чего просил одолжить денег на личные нужды. В ходе допросов никто не смог объяснить причину, по которой одалживал деньги.

В настоящее время по уголовному делу установлено 7 обманутых водителей. Общая сумма ущерба без малого составила 1800 рублей. Один из потерпевших в начале сентября текущего года в течение суток 4 раза передал клиенту деньги на сумму более 700 рублей. При этом происходило это в различных местах областного центра.

Действия 46-летнего жителя Гродно квалифицированы по ч.2 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичных преступлений.

Следователем допрошены подозреваемый, потерпевшие, свидетели. Мужчина задержан. Следствие будет ходатайствовать перед прокурором о применении в отношении жителя Гродно меры пресечения в виде заключения под стражу.

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