закрыть
2 ноября 2022, среда, 19:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На белорусской границе задержали двух гродненцев с беспилотником

3
  • 2.11.2022, 18:09
  • 4,242
На белорусской границе задержали двух гродненцев с беспилотником

Дрон был модифицирован для поднятия и сбрасывания грузов.

1 ноября в Гродненском районе белорусские пограничники задержали двух жителей Гродно с беспилотником.

Как сообщает ГПК, гродненцы 55 и 58 лет приехали в приграничье на автомобиле. С собой у них была аккумуляторная батарея, «катапульта» для запуска дрона, пульт дистанционного управления, антенное устройство и ноутбук. Беспилотник имел конструктивные доработки, позволяющие поднимать и дистанционно сбрасывать грузы.

В отношении мужчин начат административный процесс за попытку использования дрона в пограничной зоне.

Дроны нередко используются контрабандистами для переправки белорусских сигарет через границу. Только в этом году польские пограничники перехватили несколько таких беспилотников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путину спрогнозировали распад России и революцию
Путину спрогнозировали распад России и революцию Владимир Фесенко
Шариков опять стремительно превращается в собаку
Шариков опять стремительно превращается в собаку Альфред Кох
Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников
Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип