На белорусской границе задержали двух гродненцев с беспилотником

На белорусской границе задержали двух гродненцев с беспилотником3
- 2.11.2022, 18:09
- 4,242
Дрон был модифицирован для поднятия и сбрасывания грузов.
1 ноября в Гродненском районе белорусские пограничники задержали двух жителей Гродно с беспилотником.
Как сообщает ГПК, гродненцы 55 и 58 лет приехали в приграничье на автомобиле. С собой у них была аккумуляторная батарея, «катапульта» для запуска дрона, пульт дистанционного управления, антенное устройство и ноутбук. Беспилотник имел конструктивные доработки, позволяющие поднимать и дистанционно сбрасывать грузы.
В отношении мужчин начат административный процесс за попытку использования дрона в пограничной зоне.
Дроны нередко используются контрабандистами для переправки белорусских сигарет через границу. Только в этом году польские пограничники перехватили несколько таких беспилотников.