На белорусской границе задержали двух гродненцев с беспилотником 3 2.11.2022, 18:09

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Дрон был модифицирован для поднятия и сбрасывания грузов.

1 ноября в Гродненском районе белорусские пограничники задержали двух жителей Гродно с беспилотником.

Как сообщает ГПК, гродненцы 55 и 58 лет приехали в приграничье на автомобиле. С собой у них была аккумуляторная батарея, «катапульта» для запуска дрона, пульт дистанционного управления, антенное устройство и ноутбук. Беспилотник имел конструктивные доработки, позволяющие поднимать и дистанционно сбрасывать грузы.

В отношении мужчин начат административный процесс за попытку использования дрона в пограничной зоне.

Дроны нередко используются контрабандистами для переправки белорусских сигарет через границу. Только в этом году польские пограничники перехватили несколько таких беспилотников.

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