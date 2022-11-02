В Украине задержали «звезду» российской пропаганды

В Украине задержали «звезду» российской пропаганды15
- 2.11.2022, 18:15
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Женщина бежала с Донетчины из-за войны, но прославляла оккупантов.
На Харьковщине задержали героиню роликов российской пропаганды. Женщина сбежала с родной Донецкой области и прославляла страну-агрессора.
Об этом сообщил в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Cергей Болвинов.
Отмечается, что 60-летняя Людмила родилась в поселке Мироновское Донецкой области и числилась внутренне перемещенном лицом в с. Манцовка Великобурлукского района Харьковской области.
«Эта женщина уже видела войну России против Украины с 2014 года, но все равно поддерживала «русский мир». Более того, переехала она в Харьковскую область, а не к россиянам», – рассказали в полиции.
Отмечается, что Великий Бурлук и села вокруг него оккупировали 25 февраля. С самого начала оккупации Людмила поддерживала вооруженную агрессию против Украины и оккупационную «администрацию».
5 сентября, еще во время оккупации, она приняла участие в съемках сюжета российского «Первого канала», где рассказала о положительных настроениях касательно оккупации, прославляла и оправдывала действия оккупантов.
Следователи собрали все доказательства – видеоматериалы и свидетельства местных жителей и сообщили Людмиле о подозрении в коллаборационизме (ч. 6 ст. 111-1 УК).
Санкция статьи – лишение свободы сроком от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.