В Украине задержали «звезду» российской пропаганды 15 2.11.2022, 18:15

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Женщина бежала с Донетчины из-за войны, но прославляла оккупантов.

На Харьковщине задержали героиню роликов российской пропаганды. Женщина сбежала с родной Донецкой области и прославляла страну-агрессора.

Об этом сообщил в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Cергей Болвинов.

Отмечается, что 60-летняя Людмила родилась в поселке Мироновское Донецкой области и числилась внутренне перемещенном лицом в с. Манцовка Великобурлукского района Харьковской области.

«Эта женщина уже видела войну России против Украины с 2014 года, но все равно поддерживала «русский мир». Более того, переехала она в Харьковскую область, а не к россиянам», – рассказали в полиции.

Отмечается, что Великий Бурлук и села вокруг него оккупировали 25 февраля. С самого начала оккупации Людмила поддерживала вооруженную агрессию против Украины и оккупационную «администрацию».

5 сентября, еще во время оккупации, она приняла участие в съемках сюжета российского «Первого канала», где рассказала о положительных настроениях касательно оккупации, прославляла и оправдывала действия оккупантов.

Следователи собрали все доказательства – видеоматериалы и свидетельства местных жителей и сообщили Людмиле о подозрении в коллаборационизме (ч. 6 ст. 111-1 УК).

Санкция статьи – лишение свободы сроком от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.

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