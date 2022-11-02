Известную минскую ремесленницу приговорили к трем годам «домашней химии» 7 2.11.2022, 18:26

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Наталия Корнеева

Ее десятилетнюю дочь забрали в детский приют.

Известную минскую ремесленницу, художницу и педагога — 44-летнюю Наталию Корнееву осудили на три года «домашней химии» за участие в маршах протеста, сообщает правозащитный центр «Весна».

2 ноября судья Заводского района Минска Жанна Хвойницкая признала Наталию Корнееву виновной в участии в акциях протеста по ст. 342 УК Беларуси (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и приговорила к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также ей выставили иск, который будет рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства.

Напомним, Наталию Корнееву задержали 19 августа, в тот же день ее дочь Богдану отправили в приют.

Опеку над девочкой хотели оформить трое близких людей Наталии, но им всем отказали. Причина отказа — ни один из них этих людей полностью не соответствует критериям (кровное родство, собственная жилплощадь и «метры» для девочки, справка о зарплате за последние 6 месяцев). При этом ранее сообщалось, что документы на оформление опеки подавала родственница Наталии, которая соответствовала всем необходимым критериям.

Муж Наталии вышел на свободу 3 сентября, но он не может забрать Богдану домой, так как не является ей родным отцом.

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