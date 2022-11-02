Глава КГБ: Запад хочет поделить «Нафтан» и «Полимир» 25 2.11.2022, 18:35

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Иван Тертель

Тертель сегодня пугал рабочих в Новополоцке.

Введение санкций, дестабилизация страны изнутри – это современные угрозы, с которыми сталкивается Беларусь в последние годы. Как бороться с ними и не стать жертвой деструктивных сил, во время встречи с активом Новополоцка и трудовым коллективом ОАО «Нафтан» рассказал председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель, передает БелТА.

Глава КГБ пояснил, что на Западе пытаются развалить экономику Беларуси и выбить с мирового экономического рынка наши предприятия, чтобы избавиться от конкурентов.

«Республика Беларусь – это ценный ресурс, здесь есть что делить, есть предприятия, такие как «Нафтан» и «Полимир». Геостратегическое наше положение в центре Европы и попытки изменить наши союзнические отношения с Россией – это тоже основная причина происходящих событий в регионе, в том числе в отношении Республики Беларусь», - говорил Тертель.

Он рассказал, что в 2020 году на нефтеперерабатывающем предприятии были люди, которые узнавали, как «Нафтан» в условиях санкционного давления закупает сырье и сбывает продукцию, а затем сливали информацию заинтересованным службам зарубежных стран.

Напомним, вчера на встрече с трудовыми коллективами Могилева глава КГБ заявил, что 101-я воздушно-десантная дивизия США готовится войти в Беларусь из Польши.

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