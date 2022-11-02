Противостояние в Украине превращается в войну дронов 2 2.11.2022, 18:50

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Революционный момент в истории военных действий.

Турецкие ударные беспилотники Bayraktar стали едва ли не главным феноменом на начальном этапе войны, когда украинским войскам пришлось отражать российское вторжение. Затем Украина стала активно использовать летательные аппараты для уничтожения линий снабжения, складов боеприпасов, командных пунктов противника за линией фронта — и даже в оккупированном Крыму. Осенью на первый план вышли иранские дроны-камикадзе, которые Россия использует для бомбардировки украинских энергетических и гражданских объектов. А на прошлой неделе уже морские аппараты нанесли удар по кораблям Черноморского флота в Севастополе, пишет The Moscow Times.

Вскоре в Украине наступит зима, проводить наземные войсковые операции станет сложнее, удары на дальних расстояниях и по объектам в тылу приобретут большее значение, и дроны станут играть еще более важную роль.

На ловца и «шахед» бежит

«Следующий технологический шаг — война дронов», — сказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью украинскому Forbes, опубликованном в понедельник. По его словам, в следующем году правительство надеется на «бум производства дронов», на госконтракты уже выделены бюджетные деньги. В частности, заключаются договоры на такие продукты, как «ловцы шахедов» (применяемых сейчас Россией дронов Shahed-136): «Они будут обнаруживать и сбивать иранские дроны, пока те не долетели до объектов критической инфраструктуры».

– С зарубежными производителями были заключены контракты на 1033 дрона, около 70% Украина уже получила, остальные должны поступить до конца года, сказал Федоров.

Кроме того, в августе посол Украины в Турции Василий Боднар говорил, что производитель беспилотников Bayraktar купил в Украине земельный участок под строительство завода по их выпуску и обслуживанию.

Правительство также запустило недавно проект «Армия дронов», амбассадором которого стал актер Марк Хэмилл, исполнявший роль Люка Скайуокера в киносаге «Звездные войны».

В свою очередь, Россия стала массово закупать беспилотники у Ирана. По данным CNN, последняя иранская поставка состояла из 450 беспилотников. Украинские военные на прошлой неделе сообщили, что с середины сентября сбили более 300 дронов.

Как рассказали CNN чиновники западной страны, которые отслеживают военную программу Ирана, он готовится поставить в Россию еще около 1000 единиц вооружений, включая дополнительные дроны и баллистические ракеты «земля-земля». Военная разведка Украины сообщила во вторник, что Иран планирует в начале ноября доставить в Астрахань более 200 боевых дронов, включая Arash-2, дальность которых, по заявлениям иранских военных, — одна из самых больших в мире (2000 км). Кроме того, они могут нести в пять раз больше взрывчатки, чем Shahed.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил в конце октября, что госкорпорация готова поставлять в войска дроны-камикадзе «Ланцет» и «КУБ», «если будет заказ». Правда, последний может нести боевой заряд весом до 3 кг против 40-50 кг у Shahed-135, а «Ланцет» – и того меньше.

Осенние дожди и распутица, а затем и наступление зимних холодов ограничат действия наземных войск. Сложнее станет обслуживать и перемещать технику, возрастет нагрузка по снабжению личного состава, кроме того, обеим армиям нужна передышка и подготовка новых частей, говорят военные специалисты. В этой ситуации роль дронов в операциях по выматыванию противника и уничтожению объектов как на линии фронта, так и тылу только возрастет.

«Для обеих сторон война смещается в основном в неконвенциональную стадию, сформирующую военные возможности, которые станут доступны весной, — пишут военные эксперты Джек Уотлинг и Ник Рейнолдс из Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). — Для Украины зимние условия осложнят логистику в проведении обычных военных операций по освобождению территории, а отсутствие растительности и другого покрова сделает передвижения с ограниченным применением техники более рискованными. Для России, чьи силы деморализованы, а позиции плохо подготовлены, зима, вероятно, принесет новое падение боевого духа и значительные потери от ранений в войсках, находящихся в незащищенном положении».

Революционный момент

До сих пор все внимание было приковано к летательным аппаратам, но удар по российским военным кораблям в прошлую субботу открыл второй фронт для беспилотников — морской.

Атака с использованием 16 дронов — девяти воздушных и семи морских — «ставит вопрос о том, являет ли она собой революционный момент в истории военных действий», пишет Дэн Сэббах, редактор отдела обороны и безопасности The Guardian. Специалист по военно-морским силам Эйч-Ай Саттон, разбирая видео атаки, снятой камерой, установленной на одном из морских дронов, приходит к выводу, что тот мог быть переделан из гидроцикла и работал на дистанционном управлении.

Иран производит свои дроны из запчастей, которые можно купить в магазинах, во многом такой же подход обеспечил успех и турецких Bayraktar. Это позволяет производить достаточно дешевые аппараты. «В будущих войнах большое количество таких дронов может представлять постоянную угрозу», — отмечает Саттон.

Три года назад Доминик Каммингс, перед тем как стать старшим советником премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, написал: «Тинейджер сможет запустить дрон со своего смартфона, чтобы потопить одну из этих платформ стоимостью миллиарды долларов». Он имел в виду два новых авианосца британского флота совокупной стоимостью 6,4 млрд фунтов.

Экспертов особенно впечатлила скоординированность атаки с моря и воздуха, проведенной более чем за 160 км от украинского побережья (хотя Украина официально не взяла на себя ответственность за нее), пишет Сэббах из The Guardian. Он, правда, отмечает: нужно учитывать, что реальный ущерб пока не ясен, в том числе для фрегата «Адмирал Макаров», в который, как представляется, ударил дрон с камерой.

Несмотря на это, атака должна заставить Черноморский флот, который и так уже во многом потерял значение, особенно после гибели флагманского крейсера «Москва», быстро переоценить ситуацию. Он слишком долго находился в Севастополе, «прицепился к крымскому берегу», около которого корабли становятся наиболее уязвимы из-за ограниченности свободы маневра, и лишился «тактической гибкости», отмечает Сидхарт Каушал из RUSI.

Знать слабости врага

Россия обвинила Великобританию в причастности к этому нападению, та назвала подобное заявление «ложным обвинением эпических масштабов».

Удар по Севастополю был нанесен через полгода после того, как США наряду с другими странами НАТО сообщили, что поставят Украине лодки с дистанционным управлением, но до сих пор отказываются рассказать какие-либо детали — в отличие от случаев с поставками других вооружений, отмечает The New York Times (NYT). Представитель президентской администрации Джон Кирби лишь заявил в апреле: «Могу обещать вам, что эта чертова штука работает. <…> Украина постоянно говорит, что заинтересована в системах береговой защиты».

Атака на корабли в Севастополе «указывает на все более высокий уровень мастерства и компетенции» украинских сил, сказал NYT Питер Уоррен Сингер, специалист по современным военным действия из вашингтонского аналитического центра New America:

– Украинцы используют слабости [русских]. Во всей этой войне никто лучше украинцев не знает слабости русских. Изначально они учились по одним учебникам.

Германия сообщила, что недавно направила Украине два морских дрона и намерена предоставить еще восемь. США после апрельского заявления продолжают хранить таинственное молчание, отмечает NYT. В сентябре высокопоставленный представитель НАТО сказал газете, что лодки на дистанционном управлении — «размером с торпеду», но он также не стал обсуждать их боевые характеристики и не сказал, кто поставил их Украине.

Вне зависимости от того, кто их поставляет, применение дронов вносит дополнительный элемент ужаса, считает Сингер: «Есть в дронах что-то такое, что-то нечеловеческое, что порождает неоднозначность, порождает страх».

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