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Лукашенковские военные готовятся воевать на велосипедах?

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  • 2.11.2022, 18:56
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Лукашенковские военные готовятся воевать на велосипедах?

Белорусский военный завод выпустил электровелосипед для милиции и армии.

Один из флагманов белорусского военно-промышленного комплекса — «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» — разработал и выпустил электровелосипед «военно-гражданского назначения». О новинке белорусских инженеров рассказала пресс-служба Госвоенпрома Беларуси.

Электробайк «Филин-1» предназначен для «несения патрульно-постовой службы в санаторно-курортной зоне с протяженными маршрутами патрулирования».

Он может похвастаться не только «оригинальным дизайном и эргономичностью», но и вместительным багажником. В комплектацию базовой версии также входят мигалка, громкоговоритель, крепление для рации на руле, а также аптечка и бутылка с водой.

«Привод осуществляется от мотор-колеса с планетарным редуктором мощностью 1 кВт, который позволяет развивать максимальную скорость до 40 км/час. Аккумуляторная батарея увеличенной емкости обеспечивает перемещение электровелосипеда по пересеченной местности на одной зарядке на расстояние не менее 90 км», — сообщили в пресс-службе Госвоенпрома.

В ведомстве также добавили, что электробайк можно использовать не только на службе, но и для «проведения длительных велосипедных экскурсий на природу, для поездок на рыбалку и охоту».

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