Из российских банков побежали богатые 1 2.11.2022, 19:06

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Премиальные клиенты забрали со счетов больше триллиона российских рублей.

Российская банковская система столкнулась с заметным оттоком средств обеспеченных граждан, попадающих под условия премиальных программ обслуживания.

С начала года премиальные клиенты забрали из банков 1,25 триллиона российских рублей, следует из подсчетов аналитиков Frank RG.

Падение объема капитала на рынке на рынке премиального банковского обслуживания составило 14% - с 8,78 до 7,53 трлн рублей.

«Состоятельные клиенты предпочли перевести свой капитал с банковских счетов в наличные, реинвестировать средства в недвижимость или в активы за рубежом», - отмечает Frank RG.

Средняя сумма, которую держат на счетах премиальные клиенты, с начала года рухнула на 20,6% - с 2,28 до 1,81 млн рублей. При этом количество клиентов с активами от 4 млн рублей упало на 9% за полугодие.

Именно обеспеченные граждане стали главным фактором оттока средств из банков, следует из оценок Frank RG и статистики ЦБ РФ. По данным регулятора, за 9 месяцев 2022 года общий объем средств физлиц в банковской системе упал на 1,063 трлн рублей, до 33,142 трлн.

Шокированные войной, обвалом фондового рынка, бешенством курса рубля, а затем — мобилизацией, состоятельные граждане - первые в очереди на то, чтобы покинуть страну. «Люди, которые уезжают, как правило богаче и лучше образованы, - говорит профессор МГУ Наталья Зубаревич. - Ведь нельзя сбежать с пустым кошельком».

Вместе с банковскими счетами премиальные клиенты опустошают брокерские: доля инвестиций в их капитале с 34% упала до 26,8%, оценивает Frank RG. Помимо падения котировок акций, которое стерло в прах 4 триллиона рублей капитализации индекса МосБиржи, сказываются проблемы с «замороженными активами», отмечают эксперты.

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