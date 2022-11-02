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Украинские военные нанесли точный удар по россиянам в Херсоне

  • 2.11.2022, 19:28
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Украинские военные нанесли точный удар по россиянам в Херсоне

ВСУ ударили по системам ПВО.

Бойцы Вооруженных сил удачно атаковали позиции россиян во временно оккупированном Херсоне.

Об этом сообщил в Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

«ВСУ нанесли чрезвычайно удачный удар по оккупантам в Херсоне. На стадионе «Спартак» (недалеко от «Юбилейного») попали в системы ПВО», - написал депутат.

По его словам, системы ПВО, по которым ударили ВСУ, российские оккупанты в том числе использовали для того, чтобы обстреливать Николаев.

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