Минское «Динамо» почти потеряло шансы на чемпионство: футболист сорвался на болельщиков 2.11.2022, 19:33

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Видеофакт.

Сегодня, 2 ноября, в чемпионате Беларуси по футболу состоялись два перенесенных матчах. В одном из них минское «Динамо» крупно уступило «Энергетику-БГУ», а футболист проигравшей команды вступил в перепалку с фанатами.

Речь про главного бомбардира «Динамо» Ивана Бахара, который забил в этом сезоне десять мячей. После матча он стал эмоционально обмениваться репликами с болельщиками.

— Мне, б***, стыдно? Стыдно, да! Мне стыдно, чего ты орешь? — крикнул Бахар.

«Динамо» проиграло на родном стадионе «Энергетику» — 1:4. И теперь минская команда почти наверняка не станет чемпионом. «Шахтер» во втором матче дня одолел брестское «Динамо» — 2:0.

За два тура до конца чемпионата верхняя часть таблицы выглядит так:

1. Шахтер (Солигорск) — 59 очков.

2. Энергетик-БГУ (Минск) — 57

3. БАТЭ (Борисов) — 53

4. Динамо (Минск) — 53

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