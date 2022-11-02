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Испания поставит в Украину системы ПВО Hawk

  • 2.11.2022, 19:51
Испания поставит в Украину системы ПВО Hawk

Об этом сообщил глава МИД Украины.

Испания выделила Украине новый пакет военной помощи, который включает системы ПВО. Об этом 2 ноября сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга по итогам встречи с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом. Видео брифинга опубликовала пресс-служба украинского МИД.

«Я очень рад, что новый пакет есть, он уже на пути в Украину, и в ближайшее время наше государство укрепит свою обороноспособность», – сказал Кулеба.

По его словам, в пакет помощи войдут четыре системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, батарея зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракеты к ней, а также другое вооружение. Кулеба добавил – это то, о чем Украина просила Испанию.

Глава МИД Испании Альбарес сегодня прибыл в Украину с рабочим визитом.

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