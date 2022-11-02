«Предлагают уйти в отпуск за свой счет» 5 2.11.2022, 19:58

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Работники «Е-доставки» — про уход сервиса из многих регионов Беларуси.

Интернет-магазин «Е-доставка» перестал работать во многих регионах, он остался лишь в Минске, Минской области, Барановичах и областных городах. «Зеркало» спросило у сотрудников сервиса, что сейчас происходит в их подразделениях, есть ли работа для персонала. Увы, прогнозы с периферии пришли не радостные — людям предлагают уволиться или уходить в неоплачиваемый отпуск.

«Все перевернулось вверх дном»

Андрей (имя изменено) работает на складе интернет-магазина «Е-доставка» в Витебске. Раньше склад был разделен на несколько зон: сухие продукты, хлеб, замороженные продукты, рыба, колбасные изделия, огород и фрукты и молочные продукты. Но в конце октября после выхода нового постановления правительства о регулировании цен столичный офис распорядился его сократить. Причину решения Андрей не знает, рядовым сотрудникам это не объясняли, но мужчина уверен, что этого не знает и сам начальник склада, потому что после этого известия «он сам выглядел немного растерянным».

— После этого на складе все перевернулось вверх дном. С 1 ноября мы продаем только сухие продукты. Выполняем заказы в основном только на Витебск. Бывает доставка на районы, но они не очень большие. Из-за изменений количество работы на складе сократилось в разы, это коснулось сборщиков заказов и комплектовщиков, — рассказал Андрей.

По словам Андрея, на прошлой неделе руководство витебского склада провело собрание. Работник вспоминает, что начальство говорило о том, что они и сами не знают, что будет дальше. Но так как работы мало, то нужно штат сокращать. При этом еще в сентябре был набор людей на вакансию сборщика заказов.

— Пока нам предлагают уйти по собственному желанию. В этом случае пишешь заявление, тебя быстро рассчитывают. Будет ли сокращение с выплатой пособия — неизвестно.

Однако «по собственному» люди писать не торопятся. По подсчетам Андрея, пока со смен, на которых работали по 15−20 человек, уволилось всего несколько работников. Хотя руководство планировало, что штат каждой смены требуется уменьшить примерно на 50%.

— В основном уменьшение штата должно было произойти за счет сборщиков заказов — потому что люди стали очень мало заказывать. Да и примерно в два раза сократилось количество беготни при сборке заказа.

Некоторых оставшихся сотрудников перевели на новые должности. Что будет дальше, на предприятии не знают. Андрей не исключает вероятности того, что ночные смены на складе уберут, а если уволится недостаточное количество человек, то допускает, что «людей будут увольнять в добровольно-принудительном порядке».

— Хотя может скоро все вернется обратно и будем работать как и раньше, — оптимистично заявил собеседник.

Предлагают уйти в отпуск «за свой счет»

Максим работает в мозырском отделе «Е-доставки», куда товары для заказов доставляют со склада в Гомеле. Дальше их развозили по региону. Парень говорит, что в последние дни работы у них почти нет — заказов на доставку продуктов мало, а вчера и сегодня, например, их не было вообще. Какая тому причина, Максим не знает, но предполагает, что это из-за того, что изменения начались на гомельском складе.

— Коллеги говорили, что в гомельском отделе увольнялись люди, потому что мало заказов — они упали в разы. Но на тот штат людей, который там работает, заказов и раньше было мало. Знаю, что у них в отделе осталась почта, водители развозят ее по отделениям, находящимся в «Евроопте», — рассказал Максим.

Парень считает, что мозырскому отделу повезло, руководство никому из сотрудников увольняться не предлагает, пока только говорят писать заявление на отпуск «за свой счет», чтобы не «болтались без дела», да ждать, что ситуация наладится.

— Еще советуют искать подработку в других местах, чтобы хоть что-то заработать на жизнь. Те наши сотрудники, которые развозят почту, продолжают это делать. Если почты много, то вызывают на помощь водителей, которые развозили заказы по домам, а сейчас сидят в отпусках.

По словам собеседника, заработки у них в отделе были не очень большие. Например, сотрудник, который работал больше года, получал от 700 рублей, новички зарабатывали меньше. А вообще окончательная сумма зависела от числа развезенных заказов.

Максим пока не спешит размышлять о том, что будет, если его и коллег уволят вообще. Он надеется на то, что ситуация нормализуется. Но если придется искать новую работу, то хороший заработок в регионе — проблема.

В Минске — никаких увольнений

Вячеслав работает на складе «Е-доставка» в Минске. Мужчина рассказал, что сейчас они работают также, как и раньше — полная загрузка и никаких изменений. Бывает даже так, что заказов так много, что их перекидывают с одного склада на другой — туда, где заказов немного меньше и они могут выручить.

— Сотрудников у нас много, но их все равно не хватает, периодически набирают новых. Поэтому нет никаких сокращений и увольнений. Заработок тоже держится на прежнем уровне.

То, что в регионах сокращают склады и сотрудников, Вячеслав знает, но на работе коллеги это не обсуждают. Мол, зачем, если их это не коснулось.

Еще один сотрудник «Е-доставки» из Минска Валерий подтвердил слова своего коллеги о том, что их склад работает. Хотя он отмечает значительное уменьшение заказов. По его данным, только один их склад (а в Минске их три) раньше вывозил в среднем около 3000 заказов в сутки, а теперь не будет и 2000.

— Наши работники считают, что заказов стало меньше из-за сервиса Emall, который сейчас активно развивается, под него открыли склад в районе Щомыслиц (ТЛЦ «Глобус Парк»). Этот сервис из-за более выгодной цены оттянул львиную долю клиентов. Но еще есть мнение, что заказов стало меньше из-за повышения стоимости минимального заказа, — сообщил Валерий.

Собеседник отметил, что меньше стало заказов от фирм, которые раньше часто оформляли большие заказы.

Что касается ассортимента, то по словам Валерия, на складах в основном все то же самое, что и раньше. Разве что некоторые стеллажи немного опустели.

— У нас сейчас набирают новых сотрудников, перед зимой всегда так делают, потому что в холод люди чаще пользуются доставкой. Сейчас даже есть перебор водителей — сидят ждут своей очереди на вывоз заказов. Комплектовщики тоже сидят.

Мужчина говорит, что о закрытии региональной доставки заранее им никто не сообщал. Но он не удивлен такому решению: в регионах не всегда было много работы, а когда подняли стоимость минимального заказа, то понятно, что ее будет еще меньше. Как следствие, сотрудники разбегутся, а склады скорее всего перенаправят под Emall.

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