Украинские военные усиливают оборону Киева
- 2.11.2022, 20:25
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ВСУ обустраивают линию обороны с использованием долговременных огневых сооружений.
Вооруженные силы Украины наращивают оборонительные рубежи Киева, создавая эшелонированную защиту столицы. Об этом сообщила 2 ноября в Telegram пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
В частности, ВСУ усовершенствуют систему инженерного оборудования и возведения фортификационных сооружений вокруг столицы Украины.
«Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале – апреле, принимаются дополнительные меры по усилению обороны. В первую очередь проводим оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава», – рассказал командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Кроме этого, по его словам, ВСУ наращивают фортификационное оборудование рубежей обороны посредством установления долговременных огневых сооружений разного типа.
«Также устанавливаем взрывные и невзрывные инженерные заграждения перед позициями наших войск», – указал Павлюк.
Таким образом, подытожили в ВСУ, создается система многоэшелонированной обороны путем наращивания районов рубежей и позиций, работа над которой не прекращается.