В Брестской области прокуратура недовольна тем, как местные чиновники «мониторили» цены 3 2.11.2022, 20:35

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Будут посадки?

Прокуратура Брестской области выявила «упущения» в работе служб по обеспечению порядка в ценообразовании. Об этом сообщила 2 ноября пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуроры считают, что чиновники не всегда добросовестно мониторили цены. К примеру, имели место факты, когда в состав рабочих групп входили должностные лица, не обладающие необходимым уровнем специальных познаний в финансово-экономической сфере.

«В отдельных случаях выбор объекта проверки оказывался нецелесообразным. Меньше внимания уделялось торговым объектам, расположенным в сельской местности. Зафиксированы факты неполного изучения сведений о ценах со стороны лиц, проводивших мониторинги, а также отсутствия предварительного сбора материалов и фиксации данных нарушений до направления информации в органы внутренних дел», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По выявленным недостаткам прокурор Брестской области направил председателю Брестского облисполкома информационную записку, в которой предложил меры по исправлению ситуации.

Напомним, 6 октября на совещании по экономическим вопросам Александр Лукашенко заявил о запрете на повышение любых цен в стране. К слову, уже 10 октября он уточнил, что запрет будет действовать несколько дней — «до выработки системы контроля за ценообразованием».

Госконтроль анонсировал масштабные рейды по магазинам и жесткую реакцию вплоть до уголовных дел. К рейдам подключились не только представители КГК, но также профсоюзы и депутаты. Были заведены десятки уголовных дел.

Новый документ о регулировании цен должны были разработать до 20 октября. Документ был готов и принят правительством 19 октября.

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