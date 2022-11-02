США обвинили КНДР в тайных поставках снарядов России 5 2.11.2022, 20:41

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Российская армия истощила запасы вооружений за восемь месяцев войны.

Северная Корея тайно снабжает Россию артиллерийскими снарядами для войны в Украине, заявил официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает CNN.

Он напомнил, что в сентябре Пхеньян публично это отрицал, однако информация американской разведки «свидетельствует, что КНДР тайно поставляет для войны России в Украине значительное количество артиллерийских снарядов».

По словам Кирби, Пхеньян пытается скрыть реальное место назначения боеприпасов, создавая видимость, что они предназначены для стран Ближнего Востока или Северной Африки. Сколько именно снарядов уже было отправлено в Россию, он не уточнил, добавив, что США продолжат следить за ситуацией.

В сентябре о том, что Москва закупает артиллерийские снаряды у КНДР, писала The New York Times. Ранее США заподозрили Россию в использовании против Украины иранских дронов-камикадзе. В Киеве подтверждали этот факт, отмечая что в целях маскировки беспилотники перекрашивают и переименовывают в «Герань-2». Также выяснилось, что Иран готовится поставить России баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способные поражать цели на расстоянии 300 и 700 км соответственно.

Официальные лица США считают, что тайные поставки из Северной Кореи и Ирана являются еще одним свидетельством того, что российская армия истощила запасы вооружений за восемь месяцев войны. При этом из-за санкций, запрещающих экспорт высокотехнологичных компонентов, восполнить дефицит самостоятельно ей не удается. Кремль рассчитывал, что его выручит Китай, но Пекин отказался нарушать западные ограничения и с начала войны в Украине не продает Москве ни военную технику, ни детали.

В США отмечали, что нехватка затронула не только передовые боеприпасы с точным наведением, которые являются слабым местом в российском арсенале, но и основную артиллерию. «Точных данных про запасы нет, но Россия сжигает десятки тысяч снарядов в день, она ищет их везде, где только можно достать», — заявил руководитель проекта Defense Position Федерации американских ученых, специалист по КНДР Адам Маунт.

Между тем Кирби считает, что поставки от Ирана и Северной Кореи «не изменят ход войны», поскольку США продолжат оказывать Украине помощь в области безопасности. Однако боеприпасы позволят России поддерживать важную часть ее военного наступления, а именно артиллерийский огонь на передовой.

Старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа (CNA) Майкл Кофман полагает, что российская армия израсходовала уже «миллионы снарядов», поскольку «компенсирует нехватку живой силы» с помощью огневых средств. По его словам, такая стратегия обходится «очень дорого» и заставляет Москву искать страны с артиллерией советского калибра, чтобы продолжать войну.

КНДР «может быть единственным крупнейшим источником совместимых боеприпасов старого образца за пределами России», отметил Джозеф Демпси, научный сотрудник по вопросам обороны и военного анализа Международного института стратегических исследований (IISS).

По оценке IISS, Северная Корея имеет на вооружении около 20000 артиллерийских орудий, включая реактивные системы залпового огня (РСЗО), что «значительно больше, чем у любой другой страны в мире». Однако старые артиллерийские установки имеют репутацию недостаточно точных.

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