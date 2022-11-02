Белорусский врач объяснила, чем отличаются сроки хранения продуктов от сроков годности 2 2.11.2022, 20:53

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Эти показатели обычно сильно разнятся.

Белорусский врач-эндокринолог Мария Навицкая пояснила в эфире СТВ, чем отличается сроки хранения от сроков годности на примере хлебобулочной продукции.

По словам медика, эти два показатели очень разнятся.

- То есть хлеб свеженький - это срок хранения, а вот к концу дня, когда в пекарнях выкладывают подчерствевшую продукцию, срок хранения уже закончился. А вот срок годности еще не истек, то есть эту продукцию можно употреблять в пищу, она не вредна, в ней не размножились плесневые грибки, - пояснила Мария Навицкая.

По ее словам, после истечения сроков хранения продукции меняются ее качества, вкусо-ароматические и органолептические свойства, но употреблять ее в пищу можно. А вот после истечения сроков годности велики риски получить пищевое отравление.

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