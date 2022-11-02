Лукашисты устроили облаву в Академии наук Беларуси 8 2.11.2022, 20:59

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КГБ задержал 44 сотрудника.

О рейде лукашистов по академическим институтам «Нашай Ніве» сообщили коллеги задержанных. Информация до сих пор довольно отрывочная, так как уровень страха высок.

Известно, что на прошлой неделе задерживались трое ученых из Института биоорганической химии научно-промышленного центра «ХимфармСинтез». Их отпустили, но взяли подписку о неразглашении.

Была задержана сотрудница физико-технического института.

Как минимум одно задержание произошло в президиуме НАН.

Сотрудники КГБ приходили также в Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы. Это, возможно, произошло утром 26 октября.

В Институте философии у сотрудников проверяли телефоны: просматривали фотогалерею и телеграм. Это же делалось и в других академических институтах.

Еще в одном институте силовики общались с сотрудниками в кабинете директора. Разговор велся один на один. Людей забирали из рабочих кабинетов и лабораторий без предупреждения. Некоторым предлагали сотрудничество с силовиками.

Часть задержанных завезли на допрос в Комитет государственной безопасности и отпустили. Часть, как минимум 5 или 6 человек, отправили на сутки на Окрестина.

Всего по информации «Нашай Нівы» из одного источника, задерживались 44 сотрудника.

Некоторые ученые говорят, что «первый отдел» — то есть КГБ — собирает информацию, какие ссылки сотрудники Академии наук открывают на своих рабочих компьютерах.

Какая логика прослеживалась в последних задержаниях? Кажется, лукашисты пришли к участникам телеграм-чата «Ученые против насилия».

Чат «Ученые против насилия» был признан лукашенковцами «экстремистским». Таковыми власти признают все неподконтрольные им ресурсы и организации, любую деятельность независимого характера.

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