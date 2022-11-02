Тимоти Снайдер начал сбор на «ловца Shahed» 2.11.2022, 21:18

Известный американский историк стал амбассадором United24.

Известный американский историк Тимоти Снайдер стал амбассадором фандрейзинговой платформы United24. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Facebook 2 ноября.

Снайдер начал сбор средств на противодронную систему, так называемый «ловец Shahed». В октябре украинцы собрали 150 млн грн на три такие системы.

«Тимоти Снайдер – большой друг нашего государства, – подчеркнул Зеленский. – В своих трудах он рассказывает всему миру о важности Украины, нашей правдивой истории и подлинных ценностях. Спасибо за то, что теперь больше людей будут знать не только о причинах и условиях нашей борьбы, но и о том, как они сами могут помочь нам».

Зеленский встречался со Снайдером в Украине в сентябре. Президент рассказывал ему о начале полномасштабного вторжения РФ и саммите в нормандском формате в Париже в 2019 году.

«Фрагменты нашего разговора американский историк планирует использовать в своей будущей книге», – сообщал Зеленский по итогам разговора.

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