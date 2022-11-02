До +13°С прогнозируют в Беларуси 3 ноября 2.11.2022, 21:21

Пройдут дожди.

Дожди и до плюс 13 градусов ожидается в Беларуси 3 ноября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут дожди. Местами сгустится туман. Ветер неустойчивый 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов, по западу - 9 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от 6 градусов по северо-востоку до 13 градусов по юго-западу.

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