Зеленский и Эрдоган обсудили «зерновое соглашение» и освобождение украинцев из российского плена
- 2.11.2022, 21:50
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Лидеры Турции и Украины провели телефонный разговор.
Вечером 2 ноября президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. О его итогах Зеленский рассказал в Facebook.
Президент Украины сообщил, что поблагодарил Эрдогана «за активное участие в сохранении «зернового соглашения», а также за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».
«Обсудили дальнейшие шаги по возвращению наших пленных и политзаключенных. В этом вопросе для нас также важна поддержка Турции», – отметил Зеленский.