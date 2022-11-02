Зеленский и Эрдоган обсудили «зерновое соглашение» и освобождение украинцев из российского плена 2.11.2022, 21:50

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Лидеры Турции и Украины провели телефонный разговор.

Вечером 2 ноября президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. О его итогах Зеленский рассказал в Facebook.

Президент Украины сообщил, что поблагодарил Эрдогана «за активное участие в сохранении «зернового соглашения», а также за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Обсудили дальнейшие шаги по возвращению наших пленных и политзаключенных. В этом вопросе для нас также важна поддержка Турции», – отметил Зеленский.

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